Covid: nel Lazio è boom di contagi, oltre 7mila casi

Assessore D'Amato: deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80",

Nel Lazio su 6.063 tamponi molecolari e 35.795 antigenici per un totale di 41.858 test, si registrano oggi 7.549 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 4.915 rispetto a ieri), con 4.474 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 3 decessi (meno 3 rispetto a ieri) e 4.149 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 527 (più 26 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 48 (più 4 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18 per cento. Casi in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80”, spiega l’assessore D’Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di terze dosi booster effettuate, circa l’83 per di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.698 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 1.693 nuovi contagi. La Asl Roma 3, invece, registra 1.083 nuovi contagi e 1 decesso. La Asl Roma 4 conta 138 nuovi casi. La Asl Roma 5 registra 556 nuovi positivi e 1 decesso. Mentre nella Asl Roma 6 si contano724 i nuovi casi. Per quanto riguarda il resto delle province del Lazio, si registrano 1.657 nuovi casi Covid. In particolare, la Asl di Frosinone conta 556 nuovi contagi, quella di Latina 700, quella di Rieti 134. Infine, la Asl di Viterbo registra 267 nuovi casi.