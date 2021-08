Covid: nel Lazio cala pressione su ospedali, 703 nuovi positivi

E un decesso

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Nel Lazio oggi si registrano 703 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+229), 1 decesso, compresi i recuperi (-2) i ricoverati sono 441 (+3), le terapie intensive sono 63 (+1). I casi a Roma citta’ sono a quota 313.

Il valore Rt e’ in calo, l’incidenza costante e la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa.

Ad oggi nel Lazio sono 15.670 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 15.166 in isolamento domiciliare. Mentre 504 persone sono ricoverate, 63 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.426 persone sono decedute e 340.049 guarite. In totale sono stati esaminati 364.145 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio