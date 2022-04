Covid: nel Lazio casi ancora in calo a quota 6.849, metà a Roma

Ucraina: assistenza profughi, domenica parte team Spallanzani Per Sighet in Romania. Oggi volo rientro da Polonia bimbi malati

Nel Lazio su 9.546 tamponi molecolari e 37.546 antigenici per un totale di 47.092 test, si registrano oggi 6.849 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 742 rispetto a ieri), con 3.628 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 8 decessi (meno 7 rispetto a ieri) e 7.352 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.164 (piu’ 9 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 72 (meno 4 rispetto a ieri). E’ quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesu’, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 14,5 per cento”, spiega l’assessore D’Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l’82 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.407 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta 1.209 nuovi contagi, mentre la Asl Roma 3 ne registra 1.012 e 1 decesso. La Asl Roma 4 registra 151 nuovi casi. La Asl Roma 5 conta 572 nuovi contagi e 1 decesso, la Asl Roma 6, invece, 672 nuovi positivi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 1.826 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone conta 625 nuovi casi e 1 decesso, quella di Latina 742 nuovi casi e 2 decessi, quella di Rieti 191 nuovi contagi e 1 decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 268 nuovi casi e 2 decessi.

“Si stanno completando i preparativi per la missione del team sanitario dell’istituto Spallanzani a Sighet in Romania al confine con l’Ucraina, la partenza e’ prevista domenica. Voglio ringraziare gli operatori dello Spallanzani, punto di riferimento anche nell’assistenza ai profughi ucraini”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Oggi il volo di rientro del team medico che da una settimana si trova in Polonia al confine con l’Ucraina composto da due medici dell’Ares 118, un medico e un infermiere dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’. sul volo saranno trasferiti pazienti, principalmente bambini onco-ematologici. Il Lazio e’ l’unica regione italiana impegnata in due scenari logistici, in Polonia e in Romania, con l’istituto Spallanzani di Roma”, prosegue. A Roma sono attivi gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. fino ad oggi sono state rilasciate oltre 15.000 tessere stp (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse gia’ eseguito, anche il vaccino”, conclude