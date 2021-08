Covid, nel Lazio contagi in frenata. D’Amato: vaccini arginano Delta

Oggi 513 nuovi casi, a Roma 201. Assessore: "ripresa prenotazioni vaccini entro 3 giorni. Oltre 7 milioni di vaccini. I dati sono tutti in nostro possesso. Preoccupano casi a Nettuno

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Nel Lazio contagi in frenata, lo assicura l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso (-2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). I casi a Roma città sono a quota 201. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-259 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. L’alto tasso di vaccinazione – ha sottolineato D’Amato – sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa”.

Intanto a Nettuno sale ancora il numero di contagi. Oggi si registra un nuovo caso di Coronavirus che e’ seguito in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 53 di cui nessuno ospedalizzato.

Per quanto riguarda le prenotazioni dei vaccini dopo l’attacco hacker subito dalla Regione Lazio:”Il timing che ci siamo dati e’ di far ripartire le prenotazioni dei vaccini e anche tutte le attivita’ dell’anagrafe vaccinale regionale entro 3 giorni”, ha assicurato l’assessore. “Le attivita’ di somministrazione stanno procedendo regolarmente, negli ultimi giorni sono stati somministrati oltre 94 mila vaccini – aggiunge -. Per quanto riguarda il rilascio del green pass, invitiamo a consultare le modalita’ sul sito www.dgc.gov.it“.

“Tutti i dati relativi alle oltre 7 milioni di somministrazioni di vaccini eseguite sono in nostro possesso e nessun dato dell’Anagrafe Vaccinale Regionale è stato sottratto, come nessun altro dato sanitario, né del Fascicolo Sanitario Elettronico”, ha poi assicurato D’Amato. “Il supervisor della cybersicurezza è il Gruppo Leonardo aggiudicatario di una gara Consip da oltre due anni che, in questa fase, ci sta seguendo nell’affiancamento e nei rapporti con CSIRT (Computer Security Incident Response Team).