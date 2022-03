Covid, nel Lazio i casi continueranno a salire

Ucraina: D'Amato, 16 bimbi ad oggi ricoverati al Bambino Gesù

Ad oggi nel Lazio sono 98.457 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 97.358 in isolamento domiciliare. Mentre 1.099 persone sono ricoverate, 69 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 10.611 persone sono decedute e 1.051.097 guarite. In totale sono stati esaminati 1.160.165 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Superata quota 13 milioni e 325 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40%.Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

Questa la situazione a Roma: Asl Roma 1: sono 1.686 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.Asl Roma 2: sono 1.674 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.Asl Roma 3: sono 984 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.Asl Roma 4: sono 455 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.Asl Roma 5: sono 670 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.Asl Roma 6: sono 914 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.373 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 816 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.Asl di Latina: sono 858 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.Asl di Rieti: sono 267 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

“Oggi sono andato a trovare i piccoli pazienti ucraini ricoverati all’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’. Il sistema sanitario regionale ha dato ampia disponibilita’ ad accogliere pazienti in fuga dalla guerra in Ucraina. Siamo fortemente impegnati nel prestare loro l’assistenza sanitaria necessaria”. Lo afferma l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato spiegando che ad oggi “sono 41 i bambini ucraini presi in carico dall’ospedale pediatrico” Bambino Gesu’ dall’inizio della guerra, di cui “16 attualmente ricoverati”. “Voglio esprimere un ringraziamento particolare agli straordinari operatori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’ per la cura e la professionalita’ che quotidianamente mettono nel loro lavoro ed oggi anche per curare piccoli feriti della guerra in Ucraina”, ha concluso l’assessore.