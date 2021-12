Covid: nel Lazio obbligo di mascherine all’aperto fino al 23 gennaio

Entra in vigore oggi l'ordinanza dl presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Intanto Gualtieri si è detto molto preoccupato per le scuole, rivolgendo ai genitori l'appello di vaccinare i figli

“Da oggi nel Lazio mascherine all’aperto e continua la campagna per i vaccini. Fermiamo insieme la variante Omicron”. Lo scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Da oggi infatti entra in vigore l’ordinanza firmata dal governatore, valida fino al 23 gennaio prossimo, che stabilisce l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, dopo una impennata di casi positivi al Covid e la diffusione della variante omicron del virus.

Per quanto riguarda l’andamento della pandemia il sindaco Roberto Gualtieri ha detto al Tg2 Post di essere “molto preoccupato per le scuole. Rivolgo un appello ai genitori: è importante vaccinare i propri figli, anche quelli più piccoli. Vaccinazioni e mascherine – ha concluso – sono fondamentali per proteggere la nostra salute”.