Covid: nel Lazio open day vaccinale di Natale, 10 mila posti a disposizione

Appuntamento domenica 19 dicembre

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

La Regione Lazio lancia un open day straordinario domenica 19 dicembre per accelerare la vaccinazione anti-Covid prima dell’arrivo del Natale. È possibile prenotare online sul portale regionale in uno degli oltre 10 mila slot messi a disposizione per le somministrazioni.

“Si ricorda l’importanza della vaccinazione, nella giornata di ieri nel Lazio sono state somministrate 59.184 dosi di vaccino, ovvero +24 per cento rispetto al target fissato dalla struttura commissariale”, rende noto l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.