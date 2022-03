Covid: nel Lazio partite le somministrazioni di Novavax – VIDEO

Al via anche la campagna per la dose booster di vaccino anti-Covid per gli immunodepressi

Sono partite ieri nel Lazio le somministrazioni del vaccino anti-Covid Novavax, sono state effettuato 224 vaccinazioni. Lo annuncia su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Intanto oggi al via anche la campagna per la dose booster di vaccino anti-Covid per gli immunodepressi. La platea è di oltre 55 mila persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari per ricevere la quarta dose. I destinatari del provvedimento verranno contattati direttamente dalle strutture che li hanno in cura. https://www.radiocolonna.it/public/images/2022/03/20220301_3815913_vaccino-zingaretti-con-novavax-tentativo-estremo-per-convincere-no-vax-video.mp4 Nel Lazio “la campagna vaccinale è andata bene. Il vaccino Novavax è l’estremo tentativo per offrire ai no-vax una nuova offerta” . Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’incontro con gli studenti ucraini ospitati nella residenza di Lazio Disco a Casalbertone a Roma. “Mi auguro che abbia successo perché chi non si vaccina lo può fare perché ci siamo vaccinati noi. Tra i no-vax c’è di tutto, c’è una parte che ha timore e a questa parte noi ci rivolgiamo”, ha proseguito il presidente.