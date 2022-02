Covid: nel Lazio prosegue trend discesa, numero guariti è doppio positivi

5.313 nuovi casi e 16 decessi, Roma a quota 2.961

Nel Lazio “oggi il numero dei guariti e’ il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ presieduta da remoto e in isolamento.

“Oggi nel Lazio su 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici per un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961” spiega D’Amato.

Nello specifico: Asl Roma 1: sono 1.008 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.005 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 948 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 238 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 486 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 639 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 989 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 405 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 212 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 192 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.