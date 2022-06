Covid, nel Lazio quasi 7mila nuovi positivi

A Roma città sono a quota 4.084

“Oggi nel Lazio, su 4.088 tamponi molecolari e 26.769 tamponi antigenici per un totale di 30.857 tamponi, si registrano 6.992 nuovi casi positivi (-50), sono 5 i decessi (+2), 554 i ricoverati (-10), 54 le persone ricoverate belle terapie intensive e 5.771 in più i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.084”. Lo riferisce, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 1.498 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 1.453 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 3 sono 1.133 i nuovi case nessun decesso. Nella Asl Roma 4 sono 313 i nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 5 sono 465 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 6 sono 672 i nuovi casi e nessun decesso. Nelle province si registrano 1.458 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 413 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 665 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 130 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 250 i nuovi casi e nessun decesso.