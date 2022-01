Covid: nel Lazio quasi 8mila nuovi casi, 4.631 a Roma

Sono 152 i pazienti in terapia intensiva

Oggi nel Lazio, su 24.907 tamponi molecolari e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (meno 4.352), sono 15 i decessi (in aumento di 9), 1.173 i ricoverati (in aumento di 19), 152 le terapie intensive (diminuiscono di 1) e 1.058 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 22 per cento. I casi a Roma citta’ sono a quota 4.631.

“Nella prossima settimana e’ atteso l’arrivo dei farmaci anticorpi monoclonali per via orale – aggiunge – le modalita’ di reclutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli anticorpi ad infusione”. Nel Lazio sono state superate le 11 milioni di somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Riguardo al vaccino antinfluenzale, sono state somministrate oltre 1 milioni e 170 mila dosi e gia’ distribuiti oltre 1 milione 360 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.972 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie”.