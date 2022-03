Covid: nel Lazio Rt sotto 1 ma aumenta incidenza

Omicron 2 nella metà dei casi. 9.504 nuovi casi di cui 4.329 a Roma, tamponi-positivi al 16,5 per cento

Nel Lazio su 10.944 tamponi molecolari e 46.626 antigenici per un totale di 57.570 test, si registrano oggi 9.504 nuovi casi positivi al Covid-19 (piu’ 748 rispetto a ieri), con 4.329 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 8 decessi (meno 3 rispetto a ieri) e 8.312 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.036 (piu’ 6 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 74 (piu’ 5 rispetto a ieri).

“Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 16,5 per cento. Aumenta l’incidenza di circa il 50 per cento rispetto alla scorsa settimana con 780 casi per cento mila abitanti, ma diminuisce l’occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive. Il valore Rt rimane stabile sotto 1 (0.84)”. Lo spiega l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che “la variante omicron b2 rappresenta la meta’ dei casi”.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, e’ stata superata quota 13 milioni e 325 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l’81 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40 per cento. Infine, per il vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 258 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 447 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.515 nuovi casi positivi al Covid-19 e 2 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta, invece, 1.645 nuovi contagi e un decesso. Nella Asl Roma 3 sono 1.169 i nuovi casi e 1 decesso, nella Asl Roma 4 si registrano 481 nuovi casi e 1 decesso, mentre nella Asl Roma 5 si contano 740 nuovi casi e 1 decesso. La Asl Roma 6 registra 1.038 nuovi positivi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 2.916 nuovi casi positivi al Covid. In particolare, la Asl di Frosinone conta 929 nuovi casi e 1 decesso, quella di Latina 1.074 nuovi casi, quella di Rieti 317 nuovi contagi. Infine, la Asl di Viterbo registra 596 nuovi positivi e 1 decesso.