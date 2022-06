Covid: nel Lazio Rt stabile a 1 e casi in calo, D’Amato: “pandemia non è finita”

1.820 contagi a Roma

Nel Lazio su 4.782 tamponi molecolari e 18.008 antigenici per un totale di 22.790 test, si registrano oggi 2.888 nuovi casi positivi al Covid-19 (piu’ 44 rispetto a ieri), con 1.820 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 3 decessi (meno 4 rispetto a ieri) e 3.030 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 478 (meno 6 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 71 (meno 1 rispetto a ieri).

“Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 12,6 per cento. Il valore Rt e’ stabile a 1 e il numero dei casi e’ in diminuzione del 17 per cento rispetto alla settimana precedente, ma questo non significa che il Covid e’ finito poiche’ i valori di trasmissione rimangono ancora alti e le reinfezioni sono frequenti”, spiega l’assessore D’Amato. In calo anche l’incidenza a 624 per 100 mila abitanti (settimana precedente era 838). “Stabile anche l’indice di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva”, precisa l’assessore.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, superata quota 13 milioni e 540 mila vaccini complessivi, di cui circa 4 milioni di terze dosi booster effettuate, circa l’83 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 665 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 registra, invece, 677 nuovi contagi. Nella Asl Roma 3 si contano 478 nuovi positivi. La Asl Roma 4 registra 124 nuovi casi e 1 decesso. Nel territorio della Asl Roma 5 sono 212 i nuovi casi e 2 i decessi. La Asl Roma 6 registra 212 nuovi casi. Per quanto riguarda il resto delle province del Lazio, si registrano 520 nuovi casi Covid. In particolare, la Asl di Frosinone conta 193 nuovi contagi, quella di Latina 179, a Rieti 49 e, infine, la Asl di Viterbo che registra 99 nuovi positivi.