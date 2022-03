Covid: nel Lazio sale incidenza con Rt sopra 1 ma ricoveri stabili

Assessore Lazio, serve attenzione

Nel Lazio su 10.562 tamponi molecolari e 44.209 antigenici per un totale di 54.771 test, si registrano oggi 8.807 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 428 rispetto a ieri), con 4.145 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 16 decessi (meno 4 rispetto a ieri) e 7.846 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.110 (meno 6 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 70 (meno 1 rispetto a ieri). “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1 per cento. Sale l’incidenza che torna sopra quota mille ogni cento mila abitanti e il valore Rt torna sopra quota 1 (1.23). Stabile l’occupazione dei posti letto ospedalieri”. Lo spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “E’ un contesto epidemiologico che richiede attenzione”, sottolinea D’Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, superata quota 13 milioni e 352 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l’81 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.662 nuovi casi positivi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta 1.427 nuovi contagi e 4 decessi; la Asl Roma 3 registra 1.056 nuovi contagi e 2 decessi. La Asl Roma 4 conta 413 nuovi casi. Nella Asl Roma 5 sono 668 i nuovi casi e 3 i decessi. Mentre nella Asl Roma 6 si registrano 1.001 nuovi casi e 2 decessi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 2.580 nuovi casi positivi al Covid-19. In particolare, la Asl di Frosinone registra 928 nuovi casi e 1 decesso, quella di Latina 416 nuovi contagi, quella di Rieti 867 nuovi casi. Infine, la Asl di Viterbo registra 369 nuovi casi e 3 decessi.