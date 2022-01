Covid: protesta studenti liceo Archimede, “ora FFP2 gratis”

Non entrano a scuola: "vogliamo test e sicurezza"

Protesta oggi in un istituto superiore Archimede-Pacinotti di Roma, in zona Nuovo Salario, dove un folto gruppo di studenti di tutte e tre le sedi ha deciso “di non salire nelle classi e rimanere nel cortile della scuola”. Ad annunciare l’iniziativa e’ una nota degli stessi alunni in cui si sottolinea “la situazione di cui soffrono non solo gli studenti ma anche i docenti, i dirigenti, il personale Ata e i genitori. Pretendiamo una scuola in sicurezza, mascherine FFP2 gratuite, tracciamento efficace e tamponi gratuiti, potenziamento dei trasporti, assunzione dei docenti e aumento dell’organico, piu’ spazi e strutture adeguate”, le rivendicazioni.

“Pretendiamo che le istituzioni ci ascoltino e rispondano alle esigenze degli studenti e delle studentesse che hanno portato avanti decine e decine di mobilitazioni e occupazioni in tutta la citta’. Pretendiamo che venga tutelato il nostro diritto allo studio e il nostro diritto alla salute, pretendiamo investimenti reali sul mondo della formazione, che la scuola pubblica sia una priorita’ di questo governo e non un luogo dove garantire profitto”, si spiega.

Nel cortile dell’istituto e’ stato esposto uno striscione con su scritto “scuola sicura”. “Oggi abbiamo conquistato un tavolo con Citta’ Metropolitana, organo responsabile delle strutture e dell’edilizia scolastica, per cercare di risolvere problematiche strutturali che all’Archimede-Pacinotti sono evidenti da 50 anni” ma “non ci fermiamo qua”, la promessa.