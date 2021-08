Covid: punto vaccinale per gli studenti dell’università della Tuscia

Sarà allestito all'interno del complesso di S.M. Gradi, con un'unità mobile in prossimità dell'aula 1 - adiacente l'ingresso in via Sabotino - e sarà operativo a partire dal 25 agosto

L’Università degli Studi della Tuscia e l’Asl di Viterbo hanno organizzato un’iniziativa di vaccinazione Covid-19 riservata agli studenti universitari iscritti all’Unitus che vogliano vaccinarsi nel più breve tempo possibile.

Il punto vaccinale verrà allestito, all’interno del complesso di S.M. Gradi, con un’unità mobile in prossimità dell’aula 1 adiacente l’ingresso in via Sabotino e sarà operativo a partire dalla prossima settimana nelle date e negli orari indicati nel sistema di prenotazione. Possono prenotarsi tutti gli studenti regolarmente iscritti all’università della Tuscia, italiani e stranieri, e tutti i futuri iscritti al I anno di un corso di laurea Unitus, purché abbiano completato almeno l’iscrizione online. Per prenotare la vaccinazione basta accedere al portale studente di Unitus e seguire le istruzioni, terminata la prenotazione gli studenti verranno organizzati in un flusso regolare mediante mail inviata dall’Ateneo il giorno precedente quello del vaccino.

Nella prima settimana di attività il punto di vaccinazione sarà operativo mercoledì 25, venerdì 27 e sabato 28 agosto, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Le date successive saranno indicate nel portale di prenotazione. Il rettore, Stefano Ubertini, esprime grande soddisfazione per la collaborazione, ormai ampiamente consolidata, con l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – si legge in una nota – che ha portato in breve tempo ad organizzare una campagna di vaccinazione riservata agli studenti di Unitus. Considerando che la legge impone il green pass per accedere all’università dal 1° settembre- prosegue la nota – questo passo è fondamentale per consentire agli studenti che lo vogliano di vaccinarsi prima possibile e quindi di poter sostenere gli esami e frequentare le lezioni in presenza senza doversi sottoporre al tampone.