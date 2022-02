Covid: Quarta dose, nel Lazio pronti 30mila pazienti

Una platea indicata in base alle somministrazioni già effettuate e ai richiami booster svolti. La regione è pronta. In settimana attesa la circolare del ministero sulle casistiche.

L’Aifa ha autorizzato: sì alla quarta dose per i soggetti immunodepressi e il Lazio è pronto a partire. La Regione, scrive ‘’Il Messaggero’’, infatti attende solo il via libera formale del ministero della Salute per iniziare a programmare i quarti richiami.

«Siamo in attesa della circolare prevista per la prossima settimana spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – subito dopo partiremo con il reclutamento». In base alle somministrazioni già effettuate e pure in base ai richiami booster svolti, la platea delle persone soggette alla quarta dose si aggira sulle «30 mila unità», fa di conto l’assessore.

Si tratta di persone che, a prescindere dall’età, hanno un quadro clinico compromesso per determinate patologie che possono essere diventate anche croniche e che dunque, pur avendo già concluso il primo ciclo vaccinale e ricevuto la terza dose, sono invitate a sottoporsi anche alla quarta per evitare di incorrere in rischi laddove contraessero il Covid-19.

Nella circolare del ministero saranno comunque ribadite le casistiche specifiche di persone immunodepresse a cui proporre poi la nuova somministrazione. Per quanto riguarda i centri e le dosi di vaccino è già tutto pronto: i punti di somministrazione restano gli hub ma anche gli studi dei medici di famiglia, mentre per il farmaco (il vaccino ad m-Rna) non ci sono problemi sulla disponibilità delle dosi e dunque se il via libera del ministero dovesse arrivare lunedì o martedì già dal giorno seguente la Regione è pronta a partire.