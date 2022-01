Covid: Raggi, è caccia alle streghe, sbagliate divise vax o no-vax

'Io non in incognito per tampone, vaccino scelta su base medica'. Salvini: 'Inaccettabile attaccarla per un tampone'. M5S Roma: 'Non potendo parlare della figura del sindaco Gualtieri mettono ancora in croce la ex sindaca'

“Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone. Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in ‘incognito’ solo perche’ indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo. Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) avrei cercato una farmacia senza fila”. Ma il punto non e’ questo. E’ piuttosto il clima di odio e discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l’etichetta ‘no-vax’. Dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe”. Lo scrive su Facebook l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, consigliera capitolina del M5s che ha spiegato in più occasioni di non essersi vaccinata contro il Coronavirus perché il suo medico glielo ha sconsigliato. Raggi è stata contagiata ed è guarita da Covid-19 a novembre 2020.

“Penso ad alcuni articoli letti in questi giorni – prosegue – uno mi ha particolarmente colpita: ‘L’identik del no-vax: licenza media, senza lavoro e con disagio abitativo’. Al di la’ della valenza statistica del dato, credo che cosi’ facendo si stia innescando un meccanismo di ghettizzazione sociale. Le divise, vax e no-vax, sono sbagliate perche’ creano partigianerie avverse e pronte a scontrarsi. Per questo motivo ringrazio tutte le persone che mi hanno espresso solidarieta’, dopo che il ‘mostro’ e’ stato sbattuto in prima pagina: lo hanno fatto al di la’ della loro scelte personali rispetto al vaccino Covid e lo hanno fatto senza tener conto della diversa appartenenza politica. Sono segnali distensivi che vanno controcorrente rispetto alla narrazione che si fa del Paese. Quanto al vaccino Covid lo ripeto: e’ una scelta che va fatta ascoltando i medici e gli specialisti, non qualche politico che si improvvisa esperto ma in realta’ prova soltanto a ‘solleticare la pancia’ del Paese per fini elettorali”.

“Virginia Raggi per me è un’avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c’è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l’ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Non potendo parlare della figura del sindaco Gualtieri, su cui i giornali di regime giustamente non spendono mezza parola, tutta l’attenzione mediatica è nuovamente concentrata su Virginia Raggi, come del resto è stato nei precedenti cinque anni di consiliatura. Adesso si sono inventati una nuova polemica mettendola in croce per aver fatto la fila per un tampone in farmacia. Insomma, l’ennesimo attacco politico ai danni della ex sindaca che nulla ha a che vedere con il dato sanitario o di salute pubblica. Il morboso e perverso attenzionamento nei suo confronti continua: sapevamo che molti giornali avevano un debole per lei, ma non immaginavamo fino a questo punto…”. , afferma Daniele Diaco, consigliere capitolino del M5S.

“Quindi ogni persona che è in fila per farsi i tamponi è NoVax? Chiedo per un’amica”, ha poi scritto su Twitter Andrea Severini, marito della sindaca di Roma Virginia Raggi.