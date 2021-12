Covid: Regione Lazio, nessun cambio di colore, turisti possono venire in sicurezza

"Rischio 'moderato' ma zona gialla non deve spaventare"

Per il Lazio, nell’ultimo report, non e’ previsto alcun cambio di colore “e la classificazione del rischio rimane ‘moderata’. Non bisogna creare ansie e incertezze soprattutto nei confronti di chi sta programmando periodi di vacanze”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli assessori della Regione Lazio al Turismo, Valentina Corrado e alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“Il Lazio e’ tra le aree europee a piu’ alta copertura vaccinale e chi vuole venire qui e’ benvenuto e potra’ anche effettuare, se lo desidera, il richiamo prenotando l’open day di Natale in programma il 19 dicembre prossimo – aggiungono gli assessori -. La zona gialla non deve spaventare ne’ generare preoccupazione o allarmismi, anche perche’ la limitazione maggiore sarebbe l’utilizzo delle mascherine all’aperto, provvedimento gia’ adottato da numerose amministrazioni nella nostra Regione”.