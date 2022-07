Covid: riaperto l’hub vaccinale del policlinico Tor Vergata

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Vi si potrà accedere con prenotazione tramite il portale di Salute Lazio

Ha riaperto stamattina l’hub del policlinico Tor Vergata “La Vela”, frutto della collaborazione tra il policlinico, Croce rossa italiana e Regione Lazio che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante struttura sanitaria.

Il centro vaccinale sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e vi si potrà accedere con prenotazione tramite il portale di Salute Lazio. La struttura è dotata di un sistema digitalizzato dell’intero processo di vaccinazione comprensivo della tracciabilità dalla preparazione al controllo delle singole dosi. Presenti questa mattina il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci, il Direttore della U.O.C. di Malattie Infettive del PTV Prof. Masssimo Andreoni e il Responsabile Servizio per la Organizzazione Sanitaria in Emergenza della CRI, Valerio Mogini che dichiara: “Riparte un centro vaccini che ha concorso, insieme agli altri, a combattere il Covid-19. A Tor Vergata Operatori sanitari e Volontari della Croce Rossa Italiana sono pronti a somministrare almeno 600 vaccini al giorno per le persone over 60 e fragili. Ancora una volta siamo operativi in una sfida che ci ha visto e ci vede in prima linea”.

“Riprende l’attività quello che è stato uno dei punti cardine della rete di vaccinazione Covid. Un Centro Vaccinale che ci consentirà di imprimere un ulteriore impulso alla campagna sulle quarte dosi rivolta agli over 60 e i fragili per mettere in sicurezza la popolazione; il virus circola ancora e non è stato sconfitto”, spiega D’Amato. Il Direttore Generale, Giuseppe Quintavalle, ricorda: “Prenotatevi e recatevi alla Vela in sicurezza e comfort, è importante non abbassare la guardia per non tornare indietro! Vaccinarsi vuol dire stare Insieme per la Salute, soprattutto a difesa dei più fragili”.