Covid: scatta l’obbligo del super green pass per i lavoratori over 50

Scatta da oggi l’obbligo del green pass rafforzato (super green pass) per tutti i lavoratori over 50. La misura riguarda sia quelli pubblici sia quelli privati, che dovranno esibire la certificazione verde – da vaccino o guarigione da Covid – per accedere ai luoghi di lavoro. Il green pass, dunque, non potrà essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare.

L’obbligo di vaccinazione per le persone sopra i 50 anni di età è una misura “giusta e coraggiosa” che ci mette nelle condizioni di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Se oggi si apre una stagione diversa è perché abbiamo un numero enorme di persone vaccinate. Il nostro provvedimento è mirato a quelle persone che rischiano di andare in terapia intensiva e che rischiano la vita. Avere una popolazione maggiormente a rischio vaccinata è un punto di forza per il Paese, anche per il futuro. Ora bisogna insistere per vaccinare la più vasta area possibile della popolazione”, ha continuato Speranza, sottolineando come l’Italia nel 2021 sia cresciuta a un tasso superiore alla media europea “soprattutto perché il sistema sanitario nazionale ha creato le condizioni che ci hanno messo dentro una stagione diversa”, consentendoci di “liberare più energie”.