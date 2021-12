Covid: scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico

Stamattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli. Intanto nel Lazio i direttori generali delle Asl smentiscono di aver chiesto al prefetto chiusure anticipate delle scuole

Scatta domani l’obbligo vaccinale del personale della scuola e stamattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass.

Intanto nel Lazio i direttori generali delle Asl smentiscono di aver chiesto al prefetto chiusure anticipate delle scuole. Secondo una nota della Asl Roma 1, Roma 4, Roma 6, Viertbo e Latina “la situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione. Oggi la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani“.