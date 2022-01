Covid: screening studenti a Fiumicino, in due giorni 82 positivi

Su un totale finora di 916 tamponi. Mercoledì 12 gennaio, a piazzale Molinari, sarà inaugurato il nuovo hub regionale

Sono 82 gli studenti risultati positivi allo screening volontario organizzato dal comune di Fiumicino. In totale, negli ultimi due giorni, sono stati effettuati 961 tamponi nel presidio fisso a piazzale Molinari e in quello mobile a Passoscuro e Maccarese.

Nello specifico sono risultati positivi 22 alunni nella fascia 0-6 anni; 40 in quella 7-10 e 20 in quella over 10. Tra i 150 insegnanti di nidi e materne comunali – secondo le assenze segnalate agli Uffici Scuola – sono state riscontrati 20 positivi (il 13,33 per cento).

Lo screening sulla popolazione scolastica (circa 14mila persone) – ha annunciato il sindaco Esterino Montino – questa mattina durante una conferenza stampa – continuerà oggi a pomeriggio Maccarese e domani ad Aranova.

“In base a questi primi dati, poiché con i dati generali in nostro possesso la percentuale di positività al momento riguarda la popolazione adulta tra i 30 ed i 50 anni, ho valutato al momento di non prendere provvedimenti restrittivi per le scuole, le cui lezioni hanno ripreso regolarmente questa mattina: vedremo con il prosieguo dello screening, che sarà concentrato in particolare nelle ore pomeridiane, e con i dati generali. Sulle assenze di personale scolastico nelle scuole comunali siamo già intervenuti ed interverremo con il sistema delle supplenze”, ha detto Montino. Mercoledì, sempre a piazzale Molinari, sarà inaugurato il nuovo hub regionale con una tensostruttura capace giornalmente di 400 tamponi con indice Coi e di supporto a quello del lunga sosta aeroportuale in caso di necessità.