Covid: verso proroga obbligo mascherina in trasporti, cinema e teatri

Per un mese. Entro questa settimana la decisione

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Prorogare di un mese l’obbligo della mascherina al chiuso, come trasporti, cinema e teatri. Altrove basta una raccomandazione. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa su RTL 102.5.

Per le mascherine “si continua a mantenere l’obbligo al chiuso e riservarlo in alcune situazioni: trasporti pubblici, cinema, teatri, luoghi dove c’è un affollamento maggiore. Lì è ragionevole pensare a una proroga di un mese dell’obbligo. Per tutto il resto si può passare a una raccomandazione”.

“Entro questa settimana – conclude – verrà presa una decisione. Ragioniamo per arrivare a un’estate senza restrizioni”.