Covid: Spallanzani, contagi Omicron da 35% a 80% in 7 giorni

variante estremamente contagiosa, aggiornare vaccini

Nelle ultime quattro settimane i contagiati da Omicron sono passati dal 35% della fine di dicembre al’80% degli ultimi sette giorni. Lo comunica il team clinico scientifico dello Spallanzani che ha monitorato nell’ultimo mese in maniera sistematica le varianti di SARS-CoV-2. Il team conferma inoltre che il “paziente con variante omicron e’ prevalentemente ambulatoriale e che l’impatto clinico di questa variante e’ assolutamente limitato nella sua gravita’ e cio’ e’ dovuto, come piu’ volte sottolineato, alla capacita’ dei vaccini di prevenire la malattia grave”.

“L’estrema contagiosita’ e conseguente diffusione del virus, pero’, conferma quanto piu’ volte affermato da questo Istituto circa la necessita’ di continuare lo sviluppo dei vaccini ed il loro aggiornamento rispetto alle varianti che finora si sono determinate o che potranno insorgere”, precisa il team scientifico dello Spallanzani. L’Istituto dunque “prosegue l’attivita’ di ricerca, anche in partnership con Istituti nazionali e internazionali, sia per l’aggiornamento dei vaccini gia’ esistenti sia per nuovi vaccini che inducano un’immunita’ verso altri bersagli del virus, diversi dalla proteina spike”.