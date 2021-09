Covid: terza dose a oltre 6mila cittadini nel Lazio

On-line la pagina di prenotazione della dose addizionale

“Gia’ vaccinati oltre 6mila cittadini nel Lazio”. A dirlo l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato ribadendo che e’ “on-line la pagina di prenotazione della dose addizionale solo per le categorie elencate circolare del ministero della salute-direzione generale prevenzione del 14/09/2021”.

“Queste categorie – ricorda – possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione”. Oggi alle 16 all’ospedale dei Castelli l’omaggio per giovane medico Andrea Piegari deceduto per Covid con il concerto ‘Senza Respiro’ sulle note di Ennio Morricone con l’orchestra da Camera di Frosinone, A fine agosto aveva effettuato un intervento in codice rosso a un paziente positivo Covid. L’assessore ha poi ringraziato “gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i controlli che stanno effettuando riguardo al rispetto delle norme Covid”.