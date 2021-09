Covid: Usa riaprono ai viaggiatori da Ue e Gb se vaccinati

A partire dagli inizi di novembre

Chi e’ vaccinato contro il Covid-19 potra’ adesso entrare negli Stati Uniti dall’Ue e dal Regno Unito a partire dagli inizi di novembre: la novita’ e’ stata annunciata dall’amministrazione Biden. L’annuncio mette fine al divieto di ingresso imposto, un anno e mezzo fa, in piena pandemia da Covid-19, dall’allora presidente Usa, Donald Trump.

Da mesi infatti, anche se diversi Paesi europei ammettevano di nuovo i turisti americani, l’America si rifiutava di fare lo stesso per quelli europei; e viaggiare negli Stati Uniti con un ESTA o un visto rimaneva possibile solo in situazioni eccezionali.

“Accolgo con favore la revoca del divieto di viaggio verso gli Stati Uniti per i cittadini dell’Unione Europea completamente vaccinati. Una decisione logica visto il successo della nostra campagna di vaccinazione”. Cosi’ il commissario europeo all’Industria, Thierry Breton, su Twitter, dopo un incontro a Washington con il coordinatore per la Casa Bianca per la risposta al coronavirus Jeff Zienst.