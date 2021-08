Covid: vaccini in spiaggia e premi, a ferragosto sprint per riaprire scuole

Fiaso, biglietti per lo stadio, gelati e prenotazioni last minute

Avanti tutta con la campagna di agosto per dare Sprint alle vaccinazioni di grandi ed adolescenti, senza pause neanche a Ferragosto. In campo ogni strumento per accelerare la copertura vaccinale in vista della ripresa e per fermare la curva dei contagi, con un preciso obiettivo giovani. Da biglietti per lo stadio a buoni gelati, passando per le equipe sui litorali, la Fiaso fa il punto del programma delle Asl in Italia.

Messi in campo anche gadget come i biglietti della Roma, per vedere la partita il 14 agosto a coloro che si vaccinano da oggi nell’hub romano ‘La Vela’, chi si vaccina a cavallo di Ferragosto ricevera’ un buono per un cono gelato in Piemonte. E poi squadre di medici vaccinatori sulle spiagge, niente prenotazioni, previsti invece appuntamenti last minute. C’e’ poi chi ha scelto di vaccinare nei piccoli centri di provincia, chi punta sulle fasce di eta’ dai 50 in su, preoccupato dalla ripresa dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive, e chi decisamente sui giovani tra i 12 e i 19 anni, in vista della volata di fine agosto per mettere in sicurezza l’avvio dell’anno scolastico.

“Anche in questo mese, compresa la giornata di Ferragosto – ha spiegato Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO),- le Aziende hanno programmato una serie di iniziative pe semplificare l’accesso ai cittadini”.

Tiziano Carradori, Direttore generale della Azienda USL della Romagna, non usa mezzi termini: “Siamo ancora nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che non ci siamo affatto lasciati alle spalle. Non possiamo fermarci in un momento cosi’ delicato” L’ASST Nord Milano vaccinera’ dalle 9 alle 20 anche il giorno di Ferragosto. 2.000 vaccinazioni al giorno, effettuate su prenotazione, che si affiancano alle vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi nei mercati dei sei comuni del territorio della ASST (Bresso, Cinisello, Cologno, Cormano, Cusano e Sesto San Giovanni), eseguite attraverso unita’ mobile vaccinale, con accesso libero dalle 8,00 alle 13,00. Molto diffusa la scelta di vaccinare senza prenotazione, in maniera da semplificare al massimo l’accesso. Sara’ cosi’, per esempio, a Rieti, presso la Caserma Verdirosi, dove la ASL di Rieti organizza un Open hub con vaccinazione dai 12 anni in su.

Accesso misto nel territorio della Azienda USL della Romagna, che copre tre province, Rimini, Ravenna e Forli’-Cesena: 14 punti vaccinali attivi il giorno di Ferragosto, due dei quali mobili, uno a Rimini e uno sul litorale di Ravenna (operativi dalle 18,30 alle 22,30). Pei i due punti vaccinali mobili non sara’ necessaria alcuna prenotazione, per gli altri si potra’ optare per la prenotazione standard o anche last minute, dalle 15,00 del pomeriggio precedente. Si vaccina il giorno di Ferragosto anche a Matera, dove si opera 7 giorni su 7. Prenotazione dedicata per la fascia di eta’ compresa tra i 60 e i 69 anni presso la Tenda del Qatar adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie. Si puo’ prenotare attraverso il portale della Regione Basilicata, sino ad esaurimento dei posti disponibili.