Covid: Vaia, Silvestri presiederà il board di esperti dello Spallanzani

D'Amato, ottima notizia

“Guido Silvestri, eccellenza italiana in America, professore alla Emory University di Atlanta, uno degli esperti piu’ qualificati ed apprezzati nel mondo scientifico ed accademico, ha accettato di presiedere il Board internazionale di esperti che ci affianchera’ nel nostro lavoro. Sara’ costituito da cinque colleghe e cinque colleghi delle piu’ prestigiose istituzioni scientifiche mondiali, americane, sudafricane, latino americane, israeliane, europee, italiane”. Cosi’ in un post su Facebook Francesco Vaia, da pochi giorni confermato come direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma.

“Grazie Guido Silvestri per i graditissimi auguri e per il grande onore che ci fai”, aggiunge Vaia.

” E’ davvero un’ottima notizia per il Paese. E’ uno degli scienziati piu’ importanti al mondo per le malattie infettive, un professionista apprezzato da tutto il mondo scientifico e accademico che portera’ con la sua competenza un contributo importante e colgo l’occasione per rivolgere gli auguri di tutto il sistema sanitario regionale”, dichiara l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.