Prima regione in Italia a raggiungere questa cifra

Il Lazio è la prima regione in Italia ad aver raggiunto il 90 per cento degli adulti vaccinati con doppia dose. Importante che sia successo oggi, quando cinema e teatri riaprono al 100 per cento. Non fermiamoci più”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla cerimonia della 20ma edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio.