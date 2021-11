Zingaretti ringrazia Federfarma

“Nel Lazio alta adesione per la terza dose in farmacia, ottimo segnale. Grazie a Federfarma, avanti così”. Così in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Un chiaro segnale di come la cittadinanza nel Lazio sia propensa alle terze dosi, così come accaduto per le prime due somministrazioni che hanno visto la Regione primeggiare in Italia.