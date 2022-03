Covid: Zingaretti, “nel Lazio il virus circola ancora, attenzione al chiuso”

Intanto il virus SarsCoV2 ha ricominciato a correre e conferma una circolazione elevata nel nostro come in altri Pesi europei

Per quanto riguarda la curva dei contagi nel Lazio, “la situazione attuale deve spingerci a stare attenti soprattutto al chiuso. Il virus circola e dobbiamo difenderci”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza stampa di presentazione del bando teatri, cinema, librerie, presso il teatro Quirino a Roma.

Intanto il virus SarsCoV2 ha ricominciato a correre e conferma una circolazione elevata nel nostro come in altri Pesi europei. E un impatto maggiore si vede, al momento, soprattutto nelle regioni italiane del Centro-sud, con casi come quello della Toscana dove il tasso di positività raggiunge il 17% o quello della Sicilia dove si segnalano primi focolai in alcuni ospedali. A dimostrazione – ha avvertito il ministro della Salute Roberto Speranza – che “la pandemia non è scomparsa e il virus continua a circolare E’ una fase diversa, ma serve mantenere cautela”. In questa fase, ha ricordato infatti il ministro, la protezione che ci danno i vaccini “è altissima ma non dobbiamo pensare che il virus non c’è più”, mentre le mascherine al chiuso “continuano a essere un elemento molto importante”.