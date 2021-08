Covid: Zingaretti, nel Lazio vaccinato 72% over 12

"Grande squadra vaccini anche a Ferragosto non si è fermata". Ecco tutti gli appuntamenti per gli Open Day di agosto

“Grazie a tutti! La grande squadra dei vaccini anche a Ferragosto non si e’ fermata. Nel Lazio 72% degli over12 e’ vaccinato”. Cosi’ su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Stiamo difendendo la nostra comunita’ per riprendere scuola e universita’ in presenza e non chiudere mai piu’ le imprese per rilanciare economia lavoro. Avanti!” aggiunge.

La Regione Lazio ricorda poi i prossimi Open Day Junior (12-17 anni).

Asl Roma 1: Da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della ASLRoma1 per info e prenotazioni https://bit.ly/3yKD2Ce.

19 agosto presso ospedale Sant’Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l’Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30); Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il campus bio-medico (ore 14-19); dal 16 agosto presso hub La Vela (ore 14-20), corsia dedicata a fascia di età 12-19; 23 e 24 agosto dalle 9.30 alle 17.30 hub la Nuvola. Asl Roma 3: Dal 16 al 22 agosto dalle 9 alle 22 presso i centri della Asl Roma 3: Ostia, Polo natatorio; Fiumicino, lunga sosta; Roma, Via Cardano. 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20) Ed ancora: Asl Roma 4: 21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano; Asl Roma 5: dal 14 al 22 agosto Punto Vaccinale Tivoli Palazzo Cianti aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Palestrina Palaverde aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Drive-In vaccinale Valmontone outlet aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Tivoli Scuderie Estensi giorno 21 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e giorno 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto vaccinale Valmontone Hospital* aperto nelle giornate 14, 16, 18, 20 e 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (*punto vaccinale dedicato al completamento del ciclo vaccinale – anche “eterologo” – per utenti che hanno effettuato la prima dose AstraZeneca), tutte le info su https://bit.ly/3xMCHNW. Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30). 21 agosto dalle ore 11 alle ore 19 ad Ardea presso la sala consiliare ‘Sandro Pertini’ Via Laurentina km 32,200 accanto alla scuola media Virgilio. Asl Viterbo: dal 16 al 22 agosto dalle 9:00 alle 17:00 presso centri vaccinali Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone. Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20); Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani.

Ed ancora: ecco gli appuntamenti relativi agli Open Day di Agosto: Hub Spallanzani: dal 14 al 22 agosto (8:30-19:30); Hub La Vela: 16 al 22 agosto (8:00-19) -Asl Roma 2: 15-16 presso l’IFO (riservato a senza fissa dimora), 17-18 e il 21-22 di agosto sempre presso l’IFO (ore 9-19); Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani; Asl Frosinone: 18-19 di agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 9-13), 14-15-16-17 di agosto presso la Casa della Salute di Pontecorvo (ore 8.30-16.30) Asl Rieti: dal 13 al 23 agosto tutti i giorni dalle 8 alle 14 presso l’hub Caserma Verdirosi. Infine per quanto riguarda l’Operazione Delta, il vaccino itinerante, ecco il programma in corso di aggiornamento: Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti. Asl Roma 6: 16 agosto Grottaferrata – 17 agosto, Anzio, Nettuno – 19 agosto, Ardea Montagnano – 20 agosto, Castel Gandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castel Gandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia. Asl Latina: 16 agosto dalle ore 10:00 alle 13:00 a Prato di Campoli