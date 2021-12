Decreto Festività: bozza, consumo al banco in bar e ristoranti solo con green pass rafforzato

Prime indiscrezioni dopo l'incontro previsto per oggi

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19” rafforzate.

Lo si legge nella bozza del decreto Festività contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali che andrà al vaglio del Consiglio dei ministri questo pomeriggio.