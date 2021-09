Domenica 19/9 la maratona, ecco tutte le strade chiuse al traffico

Deviate anche le linee di bus.

Domenica e’ in programma la maratona di Roma. Per l’allestimento delle strutture le prime chiusure scatteranno domani in via dei Fori Imperiali, tra largo Corrado Ricci e piazza del Colosseo, dalle 14 a tarda serata. Lo rende noto Roma servizi per la mobilita’.

“Dalla mezzanotte scatteranno poi le chiusure al traffico sulla carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, nel tratto e verso tra piazza del Colosseo e piazza Porta Capena, e di via Cavour tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci – si legge nella nota -. Deviate le linee di bus.

Per la gara di domenica, invece, gli stop al traffico inizieranno progressivamente alle 5,45 per concludersi attorno alle 14,30.

Il percorso interessera’ via del Teatro Marcello, Circo Massimo, Piramide, via Ostiense, piazzale della Radio, Testaccio, lungotevere, via della Conciliazione, i quartieri Prati, Della Vittoria, Parioli, Villaggio Olimpico, Flaminio. Attraversando via del Corso i maratoneti torneranno poi in Centro verso il traguardo dei Fori Imperiali. Complessivamente saranno deviate 9 linee di bus e altrettante saranno sospese.

Fino a cessate esigenze sara’ chiusa la fermata Colosseo della metro B”. Infine “domani e domenica, dalle 18 alle 20, in via Mechelli e’ in programma una manifestazione culturale. La strada sara’ chiusa tra via Tanfro e piazza Bozzi. La chiusura si ripetera’, con le identiche modalita’, sabato 25 settembre. Domenica 26 lo stop al traffico sara’ dalle 16 alle 18. Bus deviati”.