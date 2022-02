Domenica ‘primaverile’ e i romani vanno al mare

Litorale affollato. In spiaggia o sui lungomare, tanti i pranzi all'aperto

Sole e temperatura primaverile, intorno ai 16 gradi. E’ il mix che sta richiamando una grande affluenza di romani verso il litorale, che a quanto sembra vogliono cominciare, appena possibile, a mettere dietro le spalle i rigori invernali e il periodo piu’ complicato dell’ultima ondata pandemica. Tante le auto in arrivo verso Ostia, Fiumicino e Fregene, dove gia’ a meta’ mattinata e’ cominciata la “caccia” ai parcheggi sui lungomare, nei centri cittadini e nelle strade limitrofe.

Via i giacconi, fuori i teli, per molti l’occasione, soprattutto famiglie con bambini, per passeggiare in spiaggia, una tintarella fuori stagione o per improvvisare giochi vicino alla riva. Stessa fotografia per le ciclabili, le strade centrali e i moli dei porti per passeggiare in relax, con i bambini che fanno sfoggio di costumi di carnevale, e per muoversi in bicicletta o con i roller.

Si prevede anche una buona affluenza nei ristoranti e nei locali dei centri cittadini, come la Darsena o lungo il porto di Fiumicino (file gia’ prima di mezzogiorno per il classico cartoccio fritto di pesce) o stabilimenti, privilegiando i tavolini all’aperto.

Non mancano le problematiche legate alla sosta selvaggia. Tra le attivita’ sul litorale spiccano anche le escursioni nelle aree archeologiche, tra Ostia Antica ed i porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, mentre l’orizzonte, sul mare, offre lo spettacolo delle vele degli oltre 70 equipaggi in lizza per il Camp