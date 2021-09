Draghi: Si a obbligo vaccinazione ed estensione Green Pass

Durante il suo intervento il premier ha anche condannato gli episodi di violenza No Vax

Sì all’obbligo di vaccinarsi e sì, quando Ema e Aifa daranno il via libera alla terza dose. Draghi risponde così, durante la prima conferenza stampa dopo la pausa di agosto, a una domanda sul futuro della campagna per la lotta al Covid: ‘Entro settembre sarà vaccinata l’80% della popolazione’. Duro il giudizio sui no vax di cui censura una violenza ‘particolarmente odiosa e vigliacca’ contro chi fa formazione e è in prima linea a combattere la pandemia. Quanto alla scuola e alla ripresa di settembre, il presidente del consiglio ha detto: ‘Quest’estate non abbiamo passeggiato’ e anche grazie all’adesione dei giovani alla campagna vaccinale si può affrontare la riapertura ‘con una certa tranquillità e con minore incertezza’ rispetto al 2020.

Lo stesso Draghi si è anche espresso in merito al dibattuto tema del Green Pass. L’orientamento del governo è “estendere il Green pass”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. “Faremo una cabina di regia, come chiesto anche dal sentare Matteo Salvini”, ha aggiunto.