Eccellenze/ Due imprenditori laziali per il gelato più buono della Maremma

La gelateria Orso Bianco di Castiglione della Pescaia (Grosseto), gestita da una coppia della provincia di Frosinone, ha vinto il premio 'Best in Maremma'

Il gelato più buono della Maremma è quello della gelateria Orso Bianco di Castiglione della Pescaia di Carmine Marsella e Sara Masci.

Trentacinque anni lei, trentasette lui, la coppia originaria del Frusinate per il secondo anno consecutivo ha vinto il premio “BEST in Maremma”, il contest lanciato da IlGiunco.net che ha scelto proprio la gelateria del Lungomare di via Roma di Castiglione della Pescaia come l’eccellenza della Maremma e i due giovani come ambasciatori della qualità del territorio toscano.

Una storia di passione e di eccellenza quella di Carmine e Sara che dal basso Lazio hanno deciso di rilevare nel 2013 una delle gelaterie artigianali più antiche della Maremma, nata nel 1974.

Una realtà completamente nuova per entrambi: Carmine proveniva dal mondo del calcio (ha giocato a livello professionistico sia in Italia che in Irlanda, ndr), Sara era estetista. “Questo non ci ha affatto scoraggiati, anzi. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a specializzarci con corsi ed esperienze in laboratori privati per cercare di carpire tutti i segreti del mestiere. E i risultati non si sono fatti attendere. Con il passare del tempo siamo arrivati a creare una ricetta personalizzata per la produzione del gelato con materie prime di ottima qualità e la clientela ha dimostrato di apprezzare molto la nostra creatività – spiegano i due imprenditori – Facciamo sempre molta attenzione alle richieste dei clienti, abbiamo uno staff preparato e il sorriso è il nostro biglietto da visita. La posizione è ottima, proprio sul lungomare e la ciliegina sulla torta è il bel terrazzo vista mare”.

Il borgo è tra i posti turistici più belli d’Italia. Situato in provincia di Grosseto, Castiglione della Pescaia è stato addirittura citato dal The Guardian come una ‘perla nascosta’ tra le colline della Maremma.

“Affermarsi in un contesto così importante per noi è un grande motivo di orgoglio – continuano Carmine e Sara – Abbiamo ottenuto ottimi risultati arrivando a fare numeri di clienti impensabili per una gelateria. Passione, sacrificio e umiltà: questi gli elementi che abbiamo messo in campo e che saranno il nostro motto per migliorarci sempre. E mentre con la mente siamo già proiettati verso un nuovo progetto, ci godiamo la nostra vista mare”.