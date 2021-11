Ema: contagi in rialzo in Ue, vaccinarsi e fare terze dosi

Giudizio Pfizer 5-11enni fine prossima settimana

“I contagi da Covid sono in rialzo in quasi tutti Paesi dell’Unione europea e la maggioranza” dei malati “sono i non vaccinati. Per questo raccomandiamo di vaccinarsi e per quanti sono candidabili, di prendere la terza dose”. E’ l’appello di Marco Cavaleri dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), in una conferenza stampa. “Incoraggiamo anche a farsi somministrare i vaccini antinfluenzali”, ha aggiunto Cavaleri.

“La valutazione del vaccino di Pfizer per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e’ attesa per fine mese, probabilmente il Chmp la fornira’ entro la fine della prossima settimana”, ha poi aggiunto Marco Cavaleri.