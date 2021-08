Emergenza caldo: Guida alle Piscine e ai Parchi a tema

Roma è ricca di circoli e centri sportivi. Offerta acquatica anche nei Parchi a tema come Cinecittà World, Zoomarine e Luneur Park. Molte opportunità per un ‘’rinfresco’’ fuoriporta.

Per salvarsi dalla canicola piscina sotto casa può essere una soluzione. Roma è ricca di circoli e centri sportivi. ‘’Il messaggero’’ fornisce una breve guida, consigliando soprattutto per la festa di agosto una prenotazione e ricordando di tenere pronto il green pass.

Ecco qualche indirizzo. Dal Club Piscina delle Rose all’Eur (a due passi dal tagliettoa di circolo , costruita addirittura per le Olimpiadi del ’60 a Roma. Oasi per nuotare immersi in un’area verde, all’Aquaniene, struttura altamente professionale, punto di riferimento, aperto al pubblico, per chi ama lo sport .

Dallo Sporting Club Ostiense, all’Appia Country che offre un’oasi acquatica per rilassarsi nel contesto naturale del Parco dell’Ap- pia Antica, passando per il Salaria Sport Village all’intemo del noto centro sportivo di fronte a Settebagni. E ancora, dal Domar Sporting Club sulla via Portuense con tanto di percorso benessere, all’Italiana Fitness Parco Kolbe in via Tiburtína.

Ancora giochi d’acqua nei parchi divertimento a tema che non chiudono certo per ferie. Anzi. L’offerta acquatica è il leitmotiv, da Cinecittà World che vanta la sua ormai iconica cine-piscina per gustarsi film e concerti immersi nell’acqua, ma anche gli spettacoli del Festival dei Fuochi d’artificio, a MagicLand di Valmontone che, tra l’altro, da venerdì a domenica , offrirà tamponi gratuiti per coloro che, sprovvisti di Green Pass , volessero entrare al Parco.

Ancora divertimento fresco nello Zoomarine di Torvaianica e al romano Luneur Park.

Fuori porta c’è il Parco naturalistico e archeologico di Vulci nella Tuscia è un’oasi di bellezza (non foss’altro che è stato scelto dal pianista Ludovico Einaudi per portare il suo speciale concerto immerso nella natura). Dalle passeggiate a cavallo, alle eco-bike, al trekking nel laghetto del Pelicene con vista sulla Badia (con tesori etruschi in mostra), Vulci regala uno speciale viaggio nel tempo.

L’ente parco Riviera di Ulisse, poi offre in queste giornate escursioni con gli operatori subacquei alla scoperta di meraviglie marine a Sperlonga, e sedute di yoga vista mare a Formia. Nella riserva naturale Macchiatonda, venerdì si può partecipare alla “Pedalata tra natura e storia”, un percorso in bicicletta dei Monti della Tolta e Macchiatonda. E dopo una giornata di mare sul litorale, il Borgo di Ostia Antica vale sempre una visita. Da oggi entra nel vivo la rassegna di arte urbana e arco contemporaneo, con un gran finale domenica tra danza e teatro, con un omaggio a Pablo Picasso.