Epifania: la calza della Befana con i prodotti a km zero per i bimbi vaccinati

Un'iniziativa di Coldiretti nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia. A Bari la "calza sospesa"

A sostenere la campagna di vaccinazione arriva anche la Befana per consegnare ai piccoli vaccinati la prima calza a km zero con i prodotti naturali delle aziende agricole. L’appuntamento di Coldiretti e Campagna Amica è per le ore 10 di domani, giovedì 6 gennaio 2022 nell’ Hub Vaccinale Covid 19 – Mandela Forum – in Piazza Enrico Berlinguer a Firenze a favore dei bambini dai 5 agli 11 anni per fermare la diffusione del contagio e promuovere al contempo una più salutare alimentazione legata ai prodotti del territorio.

Ma iniziative sono promosse dalla Coldiretti in molte città, come a Bari dove – domani, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 10: 30 – arriva per i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari la “calza sospesa” riempita con i dolci a km zero, fatti secondo le ricette antiche delle nonne, preparate da cuoche e cuochi contadini, e con i dolci donati dai ‘consumatori solidali’ con la ‘spesa sospesa” nei mercati di Campagna Amica.

Iniziative per riempiere la calza della Befana per i bambini sono previste lungo tutta la Penisola nei mercati di Campagna Amica dove al posto di caramelle, cioccolata e gomme da masticare ci saranno noci, noccioline, miele, nocciole, biscotti e dolci prodotti dalle aziende agricole.