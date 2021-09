Estate: buona affluenza sulle spiagge del litorale romano

Ultimi scampoli di stagione prima dell'inizio delle scuole

E’ una prima domenica di settembre segnata da una buona affluenza verso le spiagge del litorale romano. Scongiurati i rischi di maltempo nel weekend, molti romani si stanno dirigendo verso Ostia, Fiumicino, Fregene e le altre localita’. Per una parte sono le ultime occasioni per tuffi e tintarella, prima del ritorno a pieno regime alle attivita’ lavorative e soprattutto in vista del suono della “prima campanella” nelle scuole.

Un’occasione, approfittando della giornata di sole e della temperatura gradevole, anche per pranzare in riva al mare, e non solo, in stabilimenti, chioschi e ristoranti. Una stagione balneare che volge al termine sul litorale a tinte in chiaroscuro: dopo le aspettative di inizio stagione, a detta dei balneari, luglio ed agosto non hanno soddisfatto appieno le attese come presenze, e nonostante abitazioni e villette abbiano registrato un boom di affitti.

E’ cambiato, a quanto sembra, un po’ il modo di fruire la spiaggia, con una concentrazione maggiore nei weekend e meno nel resto della settimana. Tuttavia, si confida in una buona coda in settembre.