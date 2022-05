Famiglia: il 12 e 13 maggio gli Stati Generali della Natalità a Roma

All'Auditorium della Conciliazione la due giorni dedicata al tema del futuro e delle nascite

Al via gli Stati Generali della Natalita’, il 12 e 13 maggio all’Auditorium della Conciliazione a Roma. La due giorni dedicata al tema del futuro e delle nascite e’ organizzata dalla Fondazione per la natalita’ e presieduta da Gigi De Palo, presidente nazionale anche del Forum delle associazioni familiari. Con lo slogan “Si puo’ fare”, esponenti di istituzioni, imprese, media, politica, sport e mondo della cultura si ritroveranno per approfondire la sfida dell’inverno demografico, a partire dall’utilizzo dei fondi del Pnrr e promuovendo un patto per la natalita’.

Presenti in apertura il sindaco il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la ministra per le Pari opportunita’ e la Famiglia Elena Bonetti. Seguira’ l’intervista al prof. Giancarlo Blangiardo, presidente dell’Istat, che fotografera’, attraverso dati inediti, l’Italia del 2050. Tra gli ospiti dei 7 panel ci saranno rappresentanti del mondo delle aziende e della politica come Carlo Calenda, Laura Castelli, Michele Emiliano, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Ettore Rosato, Licia Ronzulli, Matteo Salvini. Saranno presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e il calciatore Lorenzo Pellegrini, oltre a rappresentanti del mondo dello spettacolo, come Giusy Buscemi e Jan Michelini, Ilaria Spada, Rebecca Bianchi e Andrea Delogu.