Fiera: Roma International Estetica 2022 posticipata a marzo

Dal 19 al 21 "per garantire la massima sicurezza di tutti"

Roma International Estetica quest’anno inaugura la primavera. L’appuntamento 2022 della fiera professionale dell’estetica e del benessere, a garanzia della sicurezza di tutti, è stato posticipato e si svolgerà dal 19 al 21 marzo. I professionisti della bellezza e le novità del settore saranno i protagonisti anche di questa quattordicesima edizione organizzata da Fiera Roma. Secondo il format che ormai è diventato un elemento distintivo del progetto, Roma International Estetica, accanto alla parte espositiva, ospiterà un intenso programma di convegni, workshop e show, che ne fanno un luogo di incontro e confronto per addetti ai lavori e appassionati.

Medici, professionisti e personaggi del mondo dell’estetica a Roma International Estetica presenteranno tendenze e innovazioni: le ultime frontiere di prodotti e servizi; un articolato palinsesto di seminari, corsi e laboratori di formazione e aggiornamento; demo live; conferenze divulgative e per le professioni sanitarie, che operano nel mondo dell’estetica, convegni scientifici ECM. Molti gli approfondimenti in calendario, dai trattamenti di bellezza olistici ai percorsi di “mindfulness” e “coaching”, dalle più recenti novità in ambito di medicina estetica e neuro-estetica fino alla skincare “intelligente” e agli ultimi beauty trend, passando per i principali aggiornamenti normativi e le nuove tecnologie a tutto campo in tema di benessere. Non mancheranno i momenti di matching tra domanda e offerta, nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni e opportunità di business tra professionisti e operatori. Un’agenda digitale di incontri B2B ad hoc consentirà alle aziende partecipanti di attivare rapporti d’affari con buyer selezionati dai principali mercati esteri.

RIE 2022 è l’opportunità per guardare al futuro dell’estetica, ripartendo dagli aspetti positivi e mettendo a frutto il capitale di relazioni e la capacità di penetrazione nel mondo della bellezza che Fiera Roma ha saputo costruire anno dopo anno e ha rafforzato in quest’ultimo periodo particolarmente sfidante.

Per visitatori ed espositori sarà garantita un’esperienza in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e di tutte le misure di salvaguardia della salute.

Info su www.romainternationalestetica.it e canali social ufficiali.