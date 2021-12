Fiumicino: un premio per i quattro atleti olimpionici del territorio

Si tratta di Giordana Sorrentino, Francesca Milani, Daniele Lupo (argento nel beach volley a Rio 2016) e Edoardo Giordan. Lunedì per la "Giornata dello Sport" saranno consegnate anche le borse di studio

Fiumicino premia i suoi atleti olimpionici. Lunedì prossimo, nell’aula Consiliare, l’amministrazione comunale consegnerà dei riconoscimenti ai quattro atleti del territorio che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. Si tratta di Giordana Sorrentino, Francesca Milani, Daniele Lupo (argento nel beach volley a Rio 2016) e Edoardo Giordan.

La cerimonia, alle 16, si terrà nell’ambito di un pomeriggio dedicato allo sport promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili e Sport, con giovani sportivi del territorio accanto agli olimpionici per premiare la volontà, il sacrificio e l’impegno di chi quotidianamente, nel territorio, si dedica con passione e coraggio allo sport. Parteciperanno il sindaco Esterino Montino e Riccardo Viola, Presidente Comitato Regionale Lazio del Coni.

“La manifestazione prevede poi un momento dedicato all’integrazione e alla socialità, con la consegna di alcune borse di studio sportive destinate a giovani atlete e atleti che praticano sport presso le associazioni sportive del Comune”, spiega l’assessore allo Sport Paolo Calicchio. Le borse di studio sono sostenute dalla Cooperativa Sociale L’Arco, nell’ambito del progetto finanziato dalla Comunità Europea “ToghetTher(e)”. Le ragazze e i ragazzi destinatari della borsa sono stati segnalati dalle stesse associazioni sportive tra i più meritevoli di attenzioni, come incentivo al proseguimento delle attività e riconoscimento per la loro volontà e dedizione. A ringraziamento per i successi raggiunti in campionati nazionali ed internazionali saranno premiate anche le associazioni sportive Stratos e Milleluci Sporting Center, oltre che le società impegnate nella realizzazione delle maratone istituzionalizzate nel Comune, A.s.d. Atletica Villa Guglielmi, Ascd Isola Sacra e A.s.d. Athletic Sea Runners, che hanno portato avanti iniziative ed attività anche durante l’emergenza sanitaria.