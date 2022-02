Flash mob FdI in Campidoglio per abolizione del Green Pass

La consigliera Mennuni scopre la maglia: "No green pass-Liberiamo l'Italia"

Protesta di Fratelli d’Italia contro il green pass nel corso della seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina sulla crisi del turismo a Roma. La consigliera di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni, durante la presentazione dell’ordine del giorno del suo gruppo sulla crisi del turismo si è sfilata la giacca e ha mostrato una maglietta bianca con due scritte nere: “No green pass” su un lato, e “Liberiamo l’Italia” dall’altro.

“Anche a Roma emerge la stringente necessita’ di abolire quanto prima il green pass, che sta fortemente limitando la ripresa economica e le attivita’ produttive. Fdi lo chiede a gran voce anche in considerazione della natura di citta’ turistica per eccellenza della Capitale d’Italia. Roma vive di turismo, percentuali elevate del Pil derivano dal turismo, e la concorrenza con le altre citta’ turistiche europee e mondiali rischia di vederci soccombere proprio per il mantenimento di misure restrittive che altre nazioni turistiche, come Spagna, Inghilterra, Grecia, Portogallo hanno, giustamente abolito”, dichiara Lavinia Mennuni.

“Il Regno Unito è libero, l’Irlanda è libera, la Danimarca è libera, negli Stati Uniti molti Stati sono liberi – ha spiegato Mennuni – e noi chiediamo che sia abolito il green pass in Italia con questo ordine del giorno”. L’atto d’indirizzo è stato bocciato.