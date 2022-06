Gay Pride a Roma: in diecimila a piazza Repubblica

Sfileranno fino a Piazza Venezia, con 15 carri allegorici

Palloncini e bandiere arcobaleno, tra cui quelle dei sindacati, collane di fiori, visi e capelli dipinti: sta per partire da piazza della Repubblica il Pride di Roma. In diecimila sono attesi per sfilare fino a Piazza Venezia, con 15 carri allegorici, tappezzati di striscioni, amplificatori e musica. Tra questi anche uno dedicato a Raffaella Carrà, recentemente scomparsa: “L’esercito della Carrà” si legge sullo striscione appeso al carro.

Il corteo percorrerà dalle 16:00 via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana e raggiungerà piazza del Colosseo. Le prime chiusure sono iniziate dalle 13:30 in piazza della Repubblica, mentre l’arrivo a via dei Fori Imperiali e le prime riaperture al traffico sono previste per le 19:30, tranne su via Cavour che resterà chiusa tra largo Venosta e largo Corrado Ricci. La conclusione della manifestazione è prevista per le 21:00. Divieti di sosta, oltre che nei punti di partenza e arrivo, anche sui via Liberiana. Diverse strade chiuse e deviazioni alle linee del trasporto pubblico di superficie