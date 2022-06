Giornata del rifugiato: il Giro Donne 2022 dona la maglia a Unhcr

La più prestigiosa competizione a tappe nel panorama del ciclismo femminile prende il via il 30 giugno a Cagliari per terminare a Padova il 10 luglio. La consegna è prevista lunedì 20 giugno durante la tavola rotonda 'Rifugiati, dall'asilo all'integrazione: partnership e soluzioni innovative per una crisi senza precedenti' che si terrà al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi a Roma.

Giro d'Italia Donne 2021 - 32nd Edition - 10th stage Capriva del Friuli - Cormons 113 km - 11/07/2021 - Anna Van Der Breggen (NED - SD Worx) - Tommaso Pelagalli/BettiniPhoto©2021