Green Pass, Draghi: “Fare quello che si deve fare, anche se impopolare”

Categorico il presidente del Consiglio, tema Green Pass ancora la centro del dibattito

Draghi a Bologna cita Andreatta e dice: ‘”Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per avere un risultato immediato’ anche quando sono impopolari, ha sottolineato. Il governo lavora al Green pass esteso ma è ancora tensione con la Lega: Salvini si dice d’accordo con Zaia per un ‘uso limitato’ del certificato. I

In Lombardia immunizzato l’80% della popolazione, è la prima regione a riuscirci. Fontana: ‘Pronti alla terza dose dal 20 settembre. Cala il tasso di positività all’1,3%. La Gran Bretagna annuncia la terza dose per tutti gli over 50; Johnson: ‘i vaccini funzionano e il 90% degli over 16 è immunizzato’. Addio a Martina, malata di cancro e testimonial anti-Covid.