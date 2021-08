Green pass: presidi Roma, Regione ci aiuti, no scaricabarile

"Il decreto legge è molto generico e aspettiamo regole precise".

“Ci auguriamo che la Regione Lazio e l’assessorato alla Sanita’ dicano alle scuole chi ha diritto al green pass e chi no ed inviino quindi l’elenco del personale della scuola con o senza il green pass. Noi manderemmo in regione solo i nominativi che l’assessorato alla sanita’ dovra’ verificare. No allo scaricabarile sulle scuole”.

A dirlo e’ Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio.

“Speriamo che non debbano essere le scuole a verificare il green pass, visto che sono gia’ oberate. Il decreto legge e’ molto generico e aspettiamo regole precise”.